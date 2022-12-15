Подмосковье 15 декабря 2022, 18:01 Еще 1,7 миллиарда рублей направят на ликвидацию последствий пандемии в Подмосковье Unsplash

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Депутаты Мособлдумы приняли решение дополнительно направить 1,7 миллиарда рублей на ликвидацию последствий пандемии коронавируса в Подмосковье. Средства пойдут в том числе на создание инфраструктуры.

Мособлдума приняла дополнительное соглашение, по которому оплату задолженности Подмосковья перед федеральным бюджетом перенесли с 2022 на 2029 год. Высвобожденные средства будут направлены на создание инфраструктуры и ликвидацию последствий пандемии коронавируса.

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С начала пандемии в Московской области провели больше 22 миллионов исследований на коронавирус. Свыше 150 тысяч жителей прошли углубленную диспансеризацию после ковида.

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«Коронавирус не проходит бесследно. Заболевание провоцирует развитие хронических патологий и их обострение — нарушения работы сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Чтобы вовремя обнаружить недуг и начать лечение, важно обследоваться», — отметила зампред правительства региона Светлана Стригункова.

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