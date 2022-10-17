Еще 17 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

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Еще 17 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству Подмосковья получил на сопровождение еще 17 коммерческих проектов. Это шесть объектов крупного бизнеса и 11 — малого.

Как рассказали в ведомстве, в Солнечногорске запланировали строительства базы отдыха, а в Одинцове появится санаторий. Также в Воскресенске возведут производственно-складской комплекс.

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Кроме того, склад появится в Богородском, В Истре создадут конноспортивный комплекс, а в Наро-Фоминске запустят производство микроцемента.

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Ранее зампред правительства региона Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву, что коммунальные службы почти полностью подготовили технику к зиме. Ее готовность составила почти 90%.

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