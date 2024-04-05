Подмосковье 05 апреля 2024, 15:41 Еще 17 аттракционов подготовили к летнему сезону в Подмосковье Медиасток.рф

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Инспекторы гостехнадзора проверили 17 подмосковных аттракционов за неделю. По результатам проверок нарушений законодательства, регулирующего безопасную эксплуатацию, не выявили.

«Проверка аттракционов является необходимой мерой для обеспечения безопасности посетителей парков аттракционов и развлекательных центров», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Напомним, что на прошлой неделе инспекторы гостехнадзора Минэкологии проверили 45 подмосковных аттракционов в местах их эксплуатации. Ни на одном объекте нарушений также не выявили.

«В ходе проверки аттракционов специалисты гостехнадзора Минэкологии осуществляют тщательный технический осмотр, проверяют исправность механизмов, электроники, конструкции и других элементов аттракционов», — заключил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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