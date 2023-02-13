Подмосковье 13 февраля 2023, 11:29 Еще 16 жилых домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье за неделю

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Кадастровый номер получили еще 16 жилых домов и 13 таунхаусов Подмосковья за неделю. Они находятся в семи городских округах. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Глава ведомства Инна Федотова отметила, что постановка на кадастровый учет дает возможность владельцам квартир оформить прописку, записать детей в школы и сады, прикрепиться к поликлинике и распоряжаться своим имуществом.

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Большинство объектов, получивших кадастровый номер, — это таунхаусы в Истре. В ЖК «Футуро Парк» на учет поставили 13 таких построек. Также процедуру прошли дом на 22 квартиры в ЖК «Сказка», семь зданий в ЖК «Малаховский квартал» и одно в ЖК «Люберцы 2020».

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Кадастровые номера также получили дома в Красногорске, Наро-Фоминске, Подольске и Ленинском округе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о росте численности населения Подмосковья на 24,3% за 11 лет. Такие данные показала перепись 2021 года.

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