Подмосковье 18 мая 2023, 10:27 Еще 16 участков для строительства дома выставили на торги в Талдоме Комитет по конкурентной политике Московской области

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Земельные участки под ИЖС в Талдомском городском округе можно взять в аренду на электронном аукционе. О доступных лотах рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья.

Можно рассмотреть уединенный участок для ведения личного подсобного хозяйства в деревне Глебово. Лот расположен в 142 километрах от МКАД. Здесь можно построить дом, гараж и вспомогательные постройки, возделывать сад и огород. Чтобы выкупить участок, необходимо построить объект капитального строительства и зарегистрировать его на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

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Каждому, кто хочет участвовать в торгах, нужно получить электронную подпись, которая выдается в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Актуальный список опубликован на официальном сайте Минкомсвязи России и доступен по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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