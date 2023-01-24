Подмосковье 24 января 2023, 13:58 Еще 16 строительных проектов одобрили в Подмосковье за неделю

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За неделю в Подмосковье получили разрешение на ввод в эксплуатацию четыре жилых и семь нежилых зданий. Еще 16 проектов получили разрешение на строительство. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Среди достроенных зданий — дома в ЖК «Каскад Парк» в Подольске, ЖК «Сказка» в Истре и ЖК «Новотомилино» в Люберцах. Также в эксплуатацию введут склад в Воскресенске, магазин в Чехове и газовую котельную в Домодедове.

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Разрешение на строительство получили восемь жилых домов в Мытищах и Пушкино, а также поликлиника в Балашихе, цех по производству осветительного оборудования в Богородском округе, завод металлоконструкций в Солнечногорске и другие проекты.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил пригласить в Подмосковье сильного перевозчика. Он отметил, что у пассажиров должен быть выбор, чтобы они не зависели от одной компании.

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