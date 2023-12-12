Подмосковье 12 декабря 2023, 10:45 Еще 16 сирот получили жилье в Воскресенске в 2023 году Unsplash

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Жильем в Воскресенске обеспечили 16 сирот с начала года. Последней, кто получил ключи от собственной квартиры в этом году, стала Виктория Дятлова.

Виктория Дятлова учится на повара-кондитера. Сейчас девушка готовится встречать Новый год в собственной квартире. Она уже решила, как уютнее обустроить свое жилье.

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«Уже будут обои другие, мебель я заказала. Все будет обустроено, как я хочу», — поделилась Виктория.

Поздравить ее с новосельем приехал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Я хочу от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и нас вручить ключи от квартиры. Хочу пожелать самореализации, счастья, чтобы эта квартира стала вашим уютным гнездышком, и здесь поселилось вместе с вами счастье», — сказал Алексей Малкин.

Виктория провела для главы округа небольшую экскурсию по квартире. Девушка рассказала, что мечтает создать большую и крепкую семью, в которой каждый Новый год будет особенным.

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