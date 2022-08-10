Еще 16 лифтов заменили в домах Красногорска

Подъемники заменили по программе капремонта. План текущего года по городскому округу Красногорск выполнен на 100%.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский рассказал, что лифтовой парк Московской области насчитывает более 54 тысяч лифтов. С 2014 года было заменено 12 200 подъемников, а план на 2022 год — 800 единиц.

Наибольшая потребность замены лифтового оборудования коснулась крупных городских округов, таких как Балашиха, Красногорск, Королев, Мытищи, Ленинский, Одинцовский, Люберцы, Реутов, Электросталь, Дмитровский, Истра, Пушкинский, Химки.

«Все комплектующие, необходимые для проведения работ по замене лифтов, производятся на территории подмосковного региона. Рисков по вопросу импортозамещения в части замены лифтового оборудования нет», — отметил Велиховский.

«Новые лифты безопасные, энергосберегающие, обладают антивандальными свойствами кабин и тихим ходом. Освещение в лифте светодиодное и экономичное, а дверные проемы оснащены „умными датчиками“, отвечающими за безопасность», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области на 2022 год можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о том, что в Подмосковье стали строить еще больше жилья. С начала года в регионе ввели в использование более семи миллионов квадратных метров.