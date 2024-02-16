Подмосковье 16 февраля 2024, 16:01 Еще 16 котельных модернизируют в Истре к 2026 году Пресс-служба администрации городского округа Истра

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Шестнадцать котельных в Истре планируют включить в государственную программу технической модернизации на 2024–2026 годы. Также капитально отремонтируют участки тепловых сетей общей протяженностью 30 километров на 12 котельных.

После осмотра главы городского округа Истры Татьяны Витушевой в план на реконструкцию решили включить и котельную № 3 в селе Новопетровское. Она работает с 1969 года. Из шести водогрейных котлов работают только четыре, а нагрузка на объект достаточно высокая.

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«Текущий зимний сезон, благодаря профессионализму и внимательности обслуживающего персонала, котельная функционирует без серьезных аварийных ситуаций. Однако мы понимаем необходимость модернизации объекта, поэтому в настоящее время также прорабатываем вопрос по ее включению в госпрограмму», — рассказала Татьяна Витушева.

Котельная в Новопетровском снабжает теплом и горячей водой более двух тысяч жителей, а также школу, детский сад и поликлинику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион внес инициативы в законодательство после январских сбоев на котельных.

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