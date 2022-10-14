Подмосковье закупило новую технику для тушения лесных пожаров | 360°

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Подмосковье закупило новую технику для тушения лесных пожаров

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Для тушения пожаров в Подмосковье закупили еще 16 единиц техники. На нее потратили 50 миллионов рублей. Об этом сообщил зампред правительства области Георгий Филимонов.

На вооружении «Центрлесхоза» теперь 389 единиц техники для тушения пожаров. Обновление оборудования в Подмосковье проводят ежегодно, рассказал Георгий Филимонов. Так, за последние три года было куплено 70 единиц.

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«В текущем году в рамках национального проекта „Экология“ федерального проекта „Сохранение лесов“ приобретено еще 16 единиц техники и 30 единиц оборудования на общую сумму 97,7 миллиона рублей», — рассказал зампред.

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По его словам, в нынешний пожароопасный сезон это было необходимо. Глава Комлесхоза Олег Баженов сообщил, что станции уже получили три гусеничных трактора, 10 патрульных автомобилей и установка высокого давления. Остальное оборудование поставят до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

Лесные пожары

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