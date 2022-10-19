Еще 16 домов капитально отремонтируют в Реутове в этом году | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 23:29 Еще 16 домов капитально отремонтируют в Реутове в этом году

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В этом году на капремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа Реутов выделено 400 миллионов рублей. На данный момент ремонтные работы проведены в 13 домах.

Всего запланировано отремонтировать 16 домов. По плану будет отремонтирована кровля в одном доме, фасады обновят в трех домах, инженерные системы заменят в восьми домах. Кроме того, в пяти домах заменят 18 лифтов.

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«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,7 тысячи домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллионов жителей области», — отметил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

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Министр подчеркнул, что особое внимание уделяется вопросам замены лифтов, кровель, фасадов и систем газоснабжения в рамках реализации программы капремонта.

В нынешнем году на территории Подмосковья капитально отремонтированы 2500 многоквартирных домов. Всего на этот год запланирован ремонт 3849 домов. На данный момент план работ выполнен на 67%.