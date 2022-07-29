Еще 16 детских садов откроют после капремонта в сентябре в Подмосковье

Программа капитального ремонта в этом году включила 25 детских садов Подмосковья. Из них 16 планируют открыть уже в начале учебного года. Об этом рассказали в Мособлдуме.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил детский сад № 9 в Зарайске. В нем проводят капитальный ремонт впервые с 1964 года. Там уже установили новые окна, продолжают обновление кровли, стен и коммуникаций, а также благоустройство прилегающей территории — заменяют ограждения, проведят озеленение, устанавливают веранды и обустраивают прогулочную зону.

«На сегодняшний день работы идут с небольшим отставанием. Но строители делают все для того, чтобы объект сдать к новому учебному году и у детей был праздник», — рассказал парламентарий.

Бранцалов добавил, что решения принимают с учетом пожеланий родителей.

«Мы договорились с родителями, что они тоже внесут свою лепту и активно поучаствуют в рабочем процессе», — сказал он.

На преображение этого сада выделили 94 миллиона рублей. Его ремонтируют по программе «Образование Подмосковья».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в новом учебном году в Подмосковье откроют как минимум 12 новых школ.