Подмосковье 29 ноября 2023, 13:59 Еще 16 деревень газифицируют в Одинцовском округе в 2024 году пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Региональную программу газификации продлили в Одинцове на 2024 год. Планируется подвести голубое топливо в еще 16 деревень округа.

Сегодня в Одинцовском округе действует две программы газификации. В их числе программа президента Российской Федерации «Социальная газификация». Ее запустили еще в 2021 году, а в 2023-м ее сделали бессрочной. Подавать заявку можно через горячую линию, на сайте и в офисах «Мособлгаза». В Одинцове их пять.

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Другая программа «Развитие газификации Московской области» реализуется по поручению губернатора Андрея Воробьева. Для включения в нее, необходимо соблюсти ряд условий.

«Программа касается ранее не газифицированных населенных пунктов. Критерии достаточно жесткие — в населенном пункте должны быть постоянно прописаны не менее 30 человек, а затраты на газификацию одного домовладения не должны превышать 450 тысяч рублей. В программу вошли 16 деревень, но по мере регистрации жителей в деревнях она может быть расширена и дополнена», — рассказал заместитель главы администрации Одинцовского городского округа Михаил Коротаев.

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