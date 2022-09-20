Более 150 нарушений в подаче электричества и воды устранили в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 12:30 Поделиться Telegram

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Viber Более 150 нарушений в подаче электричества и воды устранили в Подмосковье за неделю

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Подмосковная аварийно-восстановительная служба выявила 153 технологических нарушения на объектах жизнеобеспечения региона за неделю. Все они были устранены.

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19 нарушений зафиксированы при подаче жителям горячей воды, 33 — при подаче холодной воды, 95 — при подаче электричества.

За минувшую неделю оперативные группы аварийно-восстановительной службы Подмосковья выполнили 61 выезд (3838 с начала года), рабочие бригады — 21 (612 с начала года). Это уже больше, чем годом ранее, когда оперативные группы выполнили 3653 выезда за все 12 месяцев.

Отопление включили почти в половине жилых домов Московской области, о чем рассказал губернатор региона Андрей Воробьев. В 93% социальных учреждений уже тепло.

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