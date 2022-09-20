Более 150 нарушений в подаче электричества и воды устранили в Подмосковье за неделю | 360°

Все новости
Подмосковье
20 сентября 2022, 12:54
Еще 14 строительных проектов одобрили в Подмосковье
Подмосковье
20 сентября 2022, 12:49
Производитель строительных материалов создал 55 рабочих мест в Ступине
Реклама
Спецоперация
20 сентября 2022, 12:46
Глава ДНР сообщил о продвижении союзных сил на артемовском направлении
Спецоперация
20 сентября 2022, 12:44
Общественный совет Херсонской области попросил немедленно провести референдум
Важное
20 сентября 2022, 12:44
Съезд жителей для обсуждения референдума в Запорожской области начался в Мелитополе
Власть
20 сентября 2022, 12:43
Депутаты Госдумы рассмотрят введение в УК терминов «мобилизация» и «военное время»
Подмосковье
20 сентября 2022, 12:34
Команда из ДНР сыграла на баскетбольном турнире в Химках
Здоровье
20 сентября 2022, 12:32
Врач Сайфулина рассказала, какие овощи и фрукты полезны для иммунитета
Наука
20 сентября 2022, 12:31
"Академия выродилась". Профессор Чумаков не счел кандидатов на пост главы РАН подходящими