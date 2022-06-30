Еще 151 камеру на подъездах домов установят в Истре

Многоквартирные дома в Подмосковье начали оснащать камерами видеонаблюдения. Одним из первых ими стал оснащен поселок Глебовский. Там планируют установить 151 видеокамеру, из них 120 на подъездах. В программу войдут тридцать жилых домов.

Камеры располагают системой распознавания лиц, у них достаточно широкий охват — не только сами подъезды, но и двор, соседние лавки. В вечернее и ночное время видимость не нарушается и остается четкой.

Вся информация на камерах хранится в течение одного месяца. Всего за текущий год на территории округа будет установлено 275 камер видеонаблюдения.

«Дело в том, что здесь прямая зависимость: чем больше камер на подъездах, в местах массового пребывания людей, чем больше камер на детских площадках, тем больше снижается уровень преступности», — сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

К текущему моменту на территории Истры установлено уже порядка 1300 камер. Все они подключены к системе «Безопасный регион». Интегрировать системы в эту программу продолжают, в нее входят камеры на территории торговых комплексов, объектов социальной сферы и обслуживания населения. Каждая камера сначала проходит процедуру согласования с полицией, МЧС и ФСБ.