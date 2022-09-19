Еще 150 тысяч договоров на газовое обслуживание заключили в Подмосковье | 360°

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Еще 150 тысяч договоров на газовое обслуживание заключили в Подмосковье

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Каждый житель газифицированного дома или квартиры должен обеспечить нужное техническое состояние газового оборудования, напоминают всем жителям Подмосковья. Для этого нужно заключить договор на техобслуживание и ремонт оборудования со специализированной организацией, проводить это все вовремя и регулярно.

Жителям регулярно сообщают о том, как правильно и безопасно использовать газ в домах, как важно вовремя заключать договоры о своевременном обслуживании, допускать домой сотрудников Мособлгаза и других соответствующих организаций.

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«С апреля 2021 года мы ввели практику обходов домовладений, где отсутствует заключенный договор обслуживания газового оборудования. Мособлгазом, специализированными организациями совместно с представителями органов местного самоуправления в ежедневном режиме общаемся с каждым жителем, доводим до каждого информацию о важности обслуживания газового оборудования и о последствиях, зачастую трагических, к которым может привести пренебрежительное отношения к газовой безопасности», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

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Как добавил министр, при отсутствии договора на техобслуживание может быть введена приостановка газа в домовладение. Такие мероприятия сейчас проводятся на территории всего Подмосковья. За последнее время в Московской области заключили порядка 150 тысяч договоров на газовое обслуживание в ИЖС. За каждым из таких документов стоит сохранение здоровья и жизни людей.

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