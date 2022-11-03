Еще 150 рабочих мест появилось на новом складе в Домодедове | 360°

Подмосковье 03 ноября 2022, 10:11 Еще 150 рабочих мест появилось на новом складе в Домодедове

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Склад «PNK парка Домодедово» заработал в Подмосковье. Минжилполитики выдал застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию. На нем смогут трудоустроиться 150 человек.

Здание построили за десять месяцев благодаря конструкторному методу, исключающему использование сварки. На складе разместили все необходимое для работы оборудования.

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Для работников индустриального парка также создадут социальную инфраструктуру с парковой зоной для прогулок и пробежек, спортивные и детские площадки, апартаменты, детский сад и школу.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.