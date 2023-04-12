Подмосковье 12 апреля 2023, 10:19 Еще 150 подростков отдохнут в лагере «Литвиново» весной в Подмосковье

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Очередная смена «Послезавтра» стартовала в детском лагере «Литвиново» в Подмосковье. В нем уже отдохнули почти 1000 ребят. В этот раз там побывают еще 150 подростков.

Как рассказали в Минсоцразвития, для детей подготовят творческие проекты, экскурсии по достопримечательностям Москвы и другие развлечения. Они посетят Александровский сад, Манежную площадь и парк Зарядье, а также побывают в образовательном комплексе «Техноград», где смогут попробовать себя в робототехнике, видеомонтаже и других сферах.

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Молодежная смена «Послезавтра» проходит в детских лагерях по всей России.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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