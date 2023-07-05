Подмосковье 05 июля 2023, 12:13 Еще 150 подъездов отремонтируют в Мытищах в 2023 году

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Около 2,7 тысячи подъездов отремонтировали по программе «Мой подъезд» в Мытищах с 2016 года. Еще 150 подъездов жилых домов приведут в порядок до конца этого года.

«В настоящее время отремонтировано 87 подъездов, идут работы на 52 объектах. Полностью план по ремонту будет выполнен в сентябре», — рассказал главный аналитик отдела эксплуатации жилищного фонда управления жилищного хозяйства и благоустройства администрации Мытищ Евгений Тимошин.

Жители дома № 28, корпус 2, на Летной улице включили в программу ремонта три подъезда.

«По программе софинансирования на долю нашей управляющей компании попали шесть домов — 16 подъездов. В этом доме ремонтируем три подъезда. В двух работы завершены, еще в… одном закончатся в течение июля. При формировании программы „Мой подъезд“ имеются четкие критерии всего, что должно быть включено в смету. Это побелка, покраска, ремонт входных групп по необходимости. По желанию жителей могут быть проведены дополнительные работы за счет собственников», — пояснила заместитель главного инженера МУП «Жилищное хозяйство» Виктория Иванова.

Чтобы попасть в адресный перечень по программе «Мой подъезд» на 2024 год, необходимо провести собрание собственников и передать протокол в управляющую компанию. Его направят на рассмотрение в администрацию городского округа.

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