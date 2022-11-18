18 ноября 2022, 10:29
Еще 150 подъездов отремонтировали в Ленинском округе
Силами частных управляющих компаний за этот год было отремонтировано 110 подъездов. Еще 40 подъездов привела в порядок муниципальная управляющая компания, 18 из них были сделаны по губернаторской программе «Мой подъезд».
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Губернаторская программа «Мой подъезд» работает в Подмосковье с 2017 года. Всего за пять лет по этой программе в Ленинском округе отремонтировали 1232 подъезда.
Залог успешного ремонта — активные жители, ведь ремонт проходит под их контролем. Все пожелания обязательно учитываются.
«Работы согласовывались обязательно с собственниками жилых помещений, включая отделку стен, полов, потолков, входных групп, замену оконных блоков, почтовых ящиков, замену электрики», — рассказала начальник отдела эксплуатации жилищного фонда администрации Ленинского городского округа Светлана Нестерова.
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Губернаторская программа Подмосковья
ЖКХ
Ремонтные работы
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