Подмосковье 18 ноября 2022, 10:29 Еще 150 подъездов отремонтировали в Ленинском округе

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Силами частных управляющих компаний за этот год было отремонтировано 110 подъездов. Еще 40 подъездов привела в порядок муниципальная управляющая компания, 18 из них были сделаны по губернаторской программе «Мой подъезд».

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Губернаторская программа «Мой подъезд» работает в Подмосковье с 2017 года. Всего за пять лет по этой программе в Ленинском округе отремонтировали 1232 подъезда.

Залог успешного ремонта — активные жители, ведь ремонт проходит под их контролем. Все пожелания обязательно учитываются.

«Работы согласовывались обязательно с собственниками жилых помещений, включая отделку стен, полов, потолков, входных групп, замену оконных блоков, почтовых ящиков, замену электрики», — рассказала начальник отдела эксплуатации жилищного фонда администрации Ленинского городского округа Светлана Нестерова.

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