Еще 150 километров бесхозных линий электропередачи взяли на обслуживание в Химках | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 12:21 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Еще 150 километров бесхозных линий электропередачи взяли на обслуживание в Химках

Читать 360tv в

«Мособлэнерго» взяло на обслуживание 150 километров бесхозных линий электропередачи в Химках. Также компания взяла на баланс 41 трансформатор, сообщили в Минэнергетики региона.

Взятые на обслуживание линии находятся в микрорайонах Сходня, Левый берег, Старые Химки, новые Химки, Подрезково, Терехово и Лобаново. От них питаются многоквартирные и частные дома, освещение и магазины.

Реклама

Из-за бесхозного статуса линий потребителя часто сталкивались с проблемами. Теперь объекты будут обслуживаться круглосуточно, сеть будут вовремя ремонтировать и реконструировать.

Реклама

Как сообщил глава министерства Александр Самарин, работа по приему на баланс бесхозного оборудования ведется в регионе с 2013 года.

«На начало октября текущего года подмосковными сетевыми организациями принято на баланс 10 343 бесхозяйного электросетевого имущества, в области ежегодно проводится инвентаризация электросетевого оборудования», — рассказал он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости начала подготовки техники к зиме. Он заявил, что важно, чтобы снег не стал неожиданностью для региона.

0 0 0 0 0 0