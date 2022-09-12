Еще 15 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 10:43 Поделиться Telegram

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Viber Еще 15 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье

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Кадастровый номер получило еще 15 жилых домов в шести городских округах Подмосковья. Это дало возможность оформить права собственности, зарегистрироваться и записать детей в детские сады и школы. Об этом сообщили в Минжилполитики региона.

Большинство получивших кадастр домов находятся в Дмитровском округе. Это дом на 52 квартиры на Рогачевской улице и четыре таунхауса в деревне Курово. Еще четыре дома на 1076 квартир получили номер в микрорайоне Клубничное поле в Одинцове.

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Также на кадастр поставили дом на 960 квартир в микрорайоне Белая Дача в Котельниках, два здания на Дивном бульваре в Видном, два — на Просторной улице в Путилкове и одно — на улице 8 Марта в Люберцах.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил досрочно построить лицей с уклоном в IT и инженерию в Истре. Он станет третьим образовательным кластером в Подмосковье.

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