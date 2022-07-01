Еще 15 врачей безвозмездно получили землю в Подмосковье

Московская область продолжает реализовывать губернаторскую программу «Земля врачам». В рамках этой программы еще 15 врачей из Луховиц получили земельные участки.

«Согласно новому закону претендовать на получение участка площадью от восьми до 15 соток могут врачи дефицитных 36 специальностей, отработавшие в подмосковных медучреждениях не меньше трех лет. Сначала землю дают в безвозмездное пользование. А если в течение пяти лет после этого на участке появится дом, землю можно будет оформить в собственность», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Наталья Адигамова также сообщила о том, что в программе принимает участие 31 городской округ, в том числе Луховицы, где землю получили 15 врачей.

Рентгенолог Валерий Прошкин тоже получил землю по губернаторской программе. Он работает в детской поликлинике. Его медицинский стаж — более 40 лет.

Валерий Прошкин одним из первых получил земельный участок в 2021 году и уже сейчас заканчивает строительство своего дома.

Источник фото: телеканал «360»

«Решающую роль в выборе специальности для меня сыграл один врач, который раскрыл все тайны рентгенологии как науки. Она позволяет разглядеть человека насквозь, посмотреть на него изнутри. И вот на протяжении более 40 лет работаю врачом рентгенологом в Луховицкой больнице», — поделился Валерий Иванович.

Он рассказал о том, что всегда мечтал о своем доме и рад возможности реализовать эту мечту.

«Когда в прошлом году появилась программа правительства Московской области, получил землю один из первых и практически сразу же приступил к исполнению своей мечты. Дом в стадии завершения, уже крыша есть. Еще немного, и буду заселяться!» — сказал врач.