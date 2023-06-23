Подмосковье 23 июня 2023, 20:59 Еще 15 водоемов очистят в Солнечногорске до конца лета

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Работы по очистке 15 водоемов в Солнечногорске начнутся в середине июля. Специалисты уберут из прудов упавшие деревья, мусор и тину, а также окосят камыш и другие прибрежные растения. Мероприятия по благоустройству планируют завершить до сентября.

Список нуждающихся во внимании водоемов составлен на основе обращений жителей Солнечногорска в городскую администрацию. За прошлый год в округе очистили 21 пруд, в том числе и по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «100 прудов и озер».

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Всего в этом году по губернаторскому проекту в регионе приведут в порядок 40 водоемов в 28 городских округах. Объекты выбрали жители Подмосковья на портале «Добродел», в голосовании приняло участие около 45 тысяч человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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