Еще 15 участков земли передали под строительство храмов в Подмосковье

За полгода под строительство храмов и часовен Подмосковье передало 115 участков. Их предоставят религиозным организациям в безвозмездное пользование на 10 лет.

Общая площадь переданных участков — 5.5 гектара, рассказала глава Минимущества Наталья Адигамова. Они расположились в девяти городских округах: Клину, Химках, Наро-Фоминске, Солнечногорске, Дмитровском, Зарайском, Егорьевске, Раменском и Королеве. Всего с начала года религиозным организациям передали 22 участка общей площадью около 10 гектаров.

«Наше Подмосковье славится многочисленными монастырями и храмами с богатой историей и архитектурой. Запрос на появление новых объектов православия, особенно в отдалённых населённых пунктах, по-прежнему высок, а значит, храмы необходимо строить», — сказала Наталья Адигамова.

Землю под уже существующими храмами передали в собственность в Солнечногорске, Железнодорожном, Егорьевске, Волоколамске, Коломенском, Чеховском, Щелковском и Истринском округах.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли на 50%. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья.