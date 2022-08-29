Еще 1,5 тысячи жителей Ленинского округа получат питьевую воду высокого качества

В деревне Орлово Ленинского округа приступили к пусконаладочным работам на ВЗУ № 15. Порядка 1500 жителей деревень Орлово, Богданиха и прилегающих СНТ получат качественную питьевую воду после запуска водозаборного узла, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

«Сегодня мы приступаем к пусконаладочным работам на водозаборном узле № 15 в деревне Орлово. Реконструкция этого ВЗУ с установкой станции очистки воды позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением около 1500 жителей деревень Орлово и Богданиха, а также прилегающих СНТ в Ленинском городском округе», — сказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В МинЖКХ уточнили, что в состав ВЗУ № 15 входила артезианская скважина, построенная более 50 лет назад. Вода в ней не соответствовала нормативам качества, за последние 25 лет ее производительность существенно снизилась. Администрация Ленинского округа в 2019 году разработала проект реконструкции водозаборного узла. Он был включен в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018–2024 годы.

«На сегодняшний день проведены работы по реконструкции ВЗУ № 15 производительностью 450 кубометров в сутки, пробурено две скважины, смонтирована станция очистки воды с автоматическим управлением в отдельно стоящем здании и два резервуара чистой воды с внутренней обвязкой трубопроводов», — добавил Антон Велиховский.

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