Подмосковье 12 июля 2023, 09:17 Еще 1,5 тысячи ям отремонтировали на дорогах Подмосковья за сутки Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы Подмосковья ликвидировали 1,5 тысячи дефектов асфальта за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Больше 800 ям отремонтировали на муниципальной сети дорог за один день. Наибольший объем работ выполнили в Мытищах, Подольске, Серпухове и Щелкове.

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Еще почти 700 дефектов устранили на региональной сети. Больше всего ям отремонтировали в Королеве, Щелкове, Пушкино, Долгопрудном и Мытищах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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