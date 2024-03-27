Подмосковье 27 марта 2024, 11:00 Еще 15 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на региональных «Госуслугах» за неделю Медиасток.рф

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За неделю на региональном портале госуслуг зарегистрировались почти 15 тысяч жителей. Из них 90% имеют подтвержденную учетную записью ЕСИА.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, региональный портал работает с 2012 года. За это время он стал одной из самых посещаемых онлайн-площадок области. Сейчас там доступно более 350 услуг. Среди них оформление субсидий, запись питомца к ветеринару и многое другое.

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Полный доступ ко всем сервисам можно получить при подтвержденной записи ЕСИА.

Всего на региональном портале зарегистрировано 6,5 миллиона человек.

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