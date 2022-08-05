Еще 15 тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугой по поиску работы

Около 105 тысяч вакансий разместили компании и предприятия Подмосковья к этому дню. Найти подходящее место труда жителям помогает комплексная услуга «Ищу работу».

Вице-губернатор региона Ирина Каклюгина рассказала, что комплексной услугой «Ищу работу» воспользовались уже 15 тысяч жителей Подмосковья. Найти занятие по душе, местоположению и возможностям стало удобнее, ведь одно электронное заявление распространяется сразу на профориентацию, содействие предпринимательству, адаптацию, психологическую поддержку и многое другое.

В настоящее время подмосковные работодатели ищут порядка 105 тысяч сотрудников.

«Наши специалисты активно работают над тем, чтобы сокращать безработицу и делать поиск работы максимально комфортным и прозрачным», — отметила Каклюгина.

Также в Минсоцразвития региона подчеркнули, что в Подмосковье успешно сдерживается рост безработицы и на сегодняшний день он составляет 0,52%.