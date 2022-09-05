Еще 15 тысяч гектаров земли Подмосковья отдадут под сельское хозяйство к концу года | 360°

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Еще 15 тысяч гектаров земли Подмосковья отдадут под сельское хозяйство к концу года

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В Подмосковье с начала сезона ввели в сельскохозяйственный оборот больше 25 тысяч гектаров земли. Таким образом, удалось выполнить минимальный план. Ожидается, что до конца текущего года удастся задействовать еще более 15 тысяч гектаров земель. В будущем их будут использовать для посадки овощей, зерновых и зернобобовых культур.

«За прошедшую неделю в регионе было введено в оборот более 2 тысяч гектар земель, то есть всего, с начала сезона, было введено 25,272 гектаров», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Продолжается большая работа по реализации программы «Подмосковные 10 гектаров». За последнее время в Министерство сельского хозяйства Подмосковья поступило уже 16 заявок на общую площадь 715 гектаров.

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Сельское хозяйство

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