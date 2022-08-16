Еще 15 тысяч гектаров земель в Подмосковье начали использовать для сельского хозяйства

За прошлую неделю на территории Подмосковья начали вводить в оборот еще 70 гектаров земли. В целом с начала года стали использовать порядка 15 тысяч гектаров новых земель.

«В Московской области за прошлую неделю приступили к вводу оборот еще 470 гектаров земли. Всего с начала 2022 вовлечено в оборот или начинает вовлекаться уже почти 15 тысяч гектаров ранее неиспользовавшихся земельных угодий», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Начиная с 2014 года, в сельскохозяйственный оборот было введено больше 460 тысяч гектаров неиспользованных ранее земель. До конца года в Подмосковье собираются ввести в оборот еще порядка 40 тысяч гектаров.

Программа вовлечения новых земель является важной составляющей обеспечения продовольственной безопасности региона и импортозамещения иностранной сельхозпродукции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье доработают программу бесплатной выдачи земель фермерам.