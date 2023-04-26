Подмосковье 26 апреля 2023, 08:56 Еще 15 тонн гуманитарной помощи собрали для бойцов СВО в Подольске

Читать 360tv в

Около 15 тонн гуманитарной помощи отправили для бойцов СВО из Подольска. Сбор был организован в рамках акции «Подольск помогает» и благотворительной недели «Год доброму делу».

Участие в акции приняли волонтеры, школьники, предприятия города и муниципальные учреждения. Они собрали продукты питания, одежду, обувь, средства гигиены, медицинские принадлежности, строительные материалы и инструменты. К общему сбору также присоединились родственницы бойцов, они передали для своих мужей и братьев личные посылки.

Реклама

Глава Подольска Дмитрий Жариков привез генератор для войсковых частей, в которых служат жители округа. Он лично передал вещи бойцам в зоне СВО.

Всего из Подольска в ЛНР поедет три фуры. Кроме машины с гуманитарной помощью, которую собирали волонтеры, будет грузовик с уазиками. По просьбе бойцов загружена фура с шинами для КАМАЗов, УАЗов и «Газелей». Автомобили и шины закупили на собранные подольчанами средства.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».