Подмосковье 07 марта 2023, 14:19 Еще 15 снежных куч и ледников создали в лесах Подмосковья для хранения саженцев

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В лесах Подмосковья продолжают создавать снежные кучи и ледники для хранения саженцев. Сейчас на территории лесопожарных станций 15 таких сооружений. Они позволят сохранить посадочный материал до высадки, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

«Сохранить в жизнеспособном состоянии посадочный материал с момента его выкопки до высадки в лес — очень важная задача. Это напрямую влияет на качество будущего насаждения, его устойчивость к болезням и вредителям», — объяснил он.

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Весной создадут восемь ледников и 24 снежные кучи. За февраль было создано 15 таких сооружений, работы планируют завершить в марте.

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Председатель Комлесхоза Подмосковья Олег Баженов рассказал, что специалисты заранее подготовили необходимые площадки.

«На них, начиная с февраля, собирают снег в кучи или сгребают в специальные бетонные хранилища, накрывают соломой, опилками или лапником. Созданная таким образом воздушная прослойка защищает от солнца и препятствует быстрому таянью снега», — сказал он.

Холод в ледниках поможет сохранить посадочный материал и его приживаемость.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что развитие территорий сделает большой вклад в победу на СВО. Он поручил министрам и главам городских округов проследить за исполнением соглашений по модернизации теплосетей и котельных, а также за решением других вопросов хозяйственной повестки.

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