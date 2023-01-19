Подмосковье 19 января 2023, 16:51 Еще 15 родников благоустроили в лесах Подмосковья в 2022 году

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Подмосковные лесничие оборудовали 15 родников на территории Московской области в 2022 году. Такие точки притяжения с чистой водой стали более удобными для жителей.

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«Лесничие поддерживают в надлежащем состоянии 71 родник в Подмосковье, 15 из которых были обустроены в прошлом году. Все работы сотрудники проводят в свободное время», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Для удобства жителей к родникам выложили дорожки, сделали удобные спуски, лесенки и перила. Для этого использовали валежную древесину, камни и другие природные материалы.

«Каждый благоустроенный лесной родник не похож на другой. Часто в работе помогают жители ближайших населенных пунктов», — добавил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.

В прошлом году сразу шесть новых родников появилось на территории Наро-Фоминского лесничества, по три — в Подольского и Ступинского.

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