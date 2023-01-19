19 января 2023, 16:51
Еще 15 родников благоустроили в лесах Подмосковья в 2022 году
Подмосковные лесничие оборудовали 15 родников на территории Московской области в 2022 году. Такие точки притяжения с чистой водой стали более удобными для жителей.
Реклама
«Лесничие поддерживают в надлежащем состоянии 71 родник в Подмосковье, 15 из которых были обустроены в прошлом году. Все работы сотрудники проводят в свободное время», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Для удобства жителей к родникам выложили дорожки, сделали удобные спуски, лесенки и перила. Для этого использовали валежную древесину, камни и другие природные материалы.
«Каждый благоустроенный лесной родник не похож на другой. Часто в работе помогают жители ближайших населенных пунктов», — добавил председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов.
В прошлом году сразу шесть новых родников появилось на территории Наро-Фоминского лесничества, по три — в Подольского и Ступинского.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Реклама
Реклама