Еще 15 подмосковных библиотек открыли театры в читальных залах с начала года

В 2021 году в Подмосковье продолжают открывать театры в читальных залах библиотек. К проекту присоединились еще 15 учреждений. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры Московской области.

«Мобильные театры» открывают в Подмосковье в рамках реализации проекта «Библиотека — современное общественное пространство», уточнила министр культуры региона Елена Харламова.

«У нас в 2020 году начался второй уровень перезагрузки библиотек. Мы работаем с содержанием — удлинили время работ библиотек, сделали удобную и понятную инфраструктуру. Соответственно, придумали такую историю, как „мобильные театры“», — рассказала Харламова.

Министр уточнила, что в прошлом году театры появились в 20 библиотеках, сейчас к ним прибавились еще 15.

В «мобильных театрах» проводят иммерсивные настольные спектакли и миниатюрные квесты для двоих. Их создают по мотивам литературных произведений, на основе материалов краеведческих исследований и исторических сюжетов.

Для театральных представлений и мероприятий в библиотеках организовали специальные зоны. Там посетителям ничего не помешает разыграть и «прожить» предложенный сюжет. Звуковое сопровождение спектаклей, голоса героев и рекомендации театрального гида транслируются в наушниках.