Подмосковье 13 февраля 2024, 14:54 Еще 15 новых автобусов вывели на маршруты «Мострансавто» в Одинцове в январе пресс-служба администрации г. о. Одинцово

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Глава Одинцова Андрей Иванов встретился с работниками производственной базы компании-перевозчика «Мострансавто». В январе в одинцовский филиал поступило 15 новых автобусов.

пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово пресс-служба администрации г. о. Одинцово

Компания обслуживает 35 муниципальных маршрутов силами двух баз в Одинцове и Звенигороде. Андрей Иванов осмотрел цеха базы и пообщался с водителями и мастерами по ремонту. Планируется закупить еще 47 автобусов: 35 больших и 12 малых.

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«Одна из главных проблем — дефицит кадров. Помимо водителей, не хватает слесарей и специалистов по ремонту подвижного состава. Эту и другие проблемы будем решать с руководством компании», — сообщил Андрей Иванов.

Вместе с руководством компании решат эти и другие проблемы, включая уборку территории от снега и списанных автобусов. Работников также обеспечат униформой и организуют общежития для водителей.

Результативность работы автобусного транспорта улучшилась: с 11 по 17 января выполнено 69,66% рейсов, а с 18 по первое февраля этот показатель увеличился до 77,77%. Количество жалоб также снизилось на 20%, что свидетельствует о позитивной динамике.

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