08 апреля 2022, 11:18
Еще 15 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентскому проекту
Голубыми топливом обеспечили еще 15 населенных пунктов Подмосковья. Трубы проложили по президентскому проекту «Социальная газификация».
Об этом сообщили в «Мособлгазе». Топливо пришло, например, в деревню Новые Псарьки в Богородском округе, село Власово в Шатуре, деревню Рождество в Наро-Фоминске.
Кроме того, газом обеспечили деревни Тураково и Антоново в Сергиевом Посаде, деревни Одинцово, Мотякино, Острожки и Кузовлево в Домодедове и многие другие.
За ходом программы «Социальная газификация» все желающие могут следить онлайн в Telegram-канале «Мособлгаза».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.