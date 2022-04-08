Еще 15 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентскому проекту

Голубыми топливом обеспечили еще 15 населенных пунктов Подмосковья. Трубы проложили по президентскому проекту «Социальная газификация».

Об этом сообщили в «Мособлгазе». Топливо пришло, например, в деревню Новые Псарьки в Богородском округе, село Власово в Шатуре, деревню Рождество в Наро-Фоминске.

Кроме того, газом обеспечили деревни Тураково и Антоново в Сергиевом Посаде, деревни Одинцово, Мотякино, Острожки и Кузовлево в Домодедове и многие другие.

За ходом программы «Социальная газификация» все желающие могут следить онлайн в Telegram-канале «Мособлгаза».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.