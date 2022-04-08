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    08 апреля 2022, 11:18

    Еще 15 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентскому проекту

    Анастасия Аброськина

    Голубыми топливом обеспечили еще 15 населенных пунктов Подмосковья. Трубы проложили по президентскому проекту «Социальная газификация».

    Еще 15 населенных пунктов Подмосковья получили газ по президентскому проекту | Изображение 1

    Об этом сообщили в «Мособлгазе». Топливо пришло, например, в деревню Новые Псарьки в Богородском округе, село Власово в Шатуре, деревню Рождество в Наро-Фоминске.

    Кроме того, газом обеспечили деревни Тураково и Антоново в Сергиевом Посаде, деревни Одинцово, Мотякино, Острожки и Кузовлево в Домодедове и многие другие.

    За ходом программы «Социальная газификация» все желающие могут следить онлайн в Telegram-канале «Мособлгаза».

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.