Свыше 10 молодых ученых из Подмосковья получат губернаторские премии в этом году | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 15:02 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 10 молодых ученых из Подмосковья получат губернаторские премии в этом году

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Премии губернатора Подмосковья в сфере науки, технологии, техники и инноваций получат 14 молодых ученых и один авторский коллектив, рассказала зампред правительства, глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Конкурс на вручение премий молодым ученым проходит в Подмосковье уже 11-й раз, рассказала глава Мининвеста. За это время их получили 160 человек.

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«В этом году премии были удостоены 14 молодых ученых и один авторский коллектив — победители получат по 700 тысяч рублей», — сказала она.

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Среди получателей премий 10 ученых из наукоградов — четыре из Пущина, три из Дубны, два из Черноголовки и один из Фрязина.

Темы разработок лауреатов соответствуют актуальным запросам. Это медицина, пищевая промышленность, радиоэлектроника и другие. Так, коллектив из Долгопрудного представил проект «Анализ генной экспрессии и молекулярных путей для персонализации лечения онкологических пациентов», а ученый из Мытищ — «Послеоперационные кровотечения в хирургии поджелудочной железы».

Полный список победителей доступен на сайте министерства.

Ранее министр образования Подмосковья Илья Бронштейн рассказал губернатору Андрею Воробьеву об итогах первого учебного модуля и подготовке «Разговоров о важном» для школ.

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