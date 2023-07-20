Подмосковье 20 июля 2023, 15:03 Еще 15 контейнерных площадок модернизируют в Солнечногорске к концу года пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Контейнерные площадки модернизируют в Солнечногорске в 2023 году. Всего планируется обновить 15 площадок.

Шесть контейнерных площадок переделают в деревне Голубое и девять — в деревнях Осипово, Редино, Лопотово, Льялово, Дубинино, а также на улицах Александра Блока, Молодежной и Красной в Солнечногорске. Для этого совместно с региональным оператором скорректирован график вывоза отходов еще по девяти адресам.

Всего на территории округа находятся 416 муниципальных контейнерных площадок. Еще 537 расположены в различных садовых некоммерческих товариществах. Проверяющие выявили перенакопление отходов в 147 из них. С представителями товариществ проработали вопрос о вывозе отходов.

Также 11 камер видеонаблюдения установят в Солнечногорске по программе «Безопасный регион». Устройства будут фиксировать несанкционированный сброс мусора на самых проблемных площадках округа.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить контроль за состоянием дворов.

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