Еще 15 коммерческих объектов построят в Подмосковье | 360°

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19 сентября 2022, 13:34

Еще 15 коммерческих объектов построят в Подмосковье

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:34

Еще 15 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству при правительстве Подмосковья принял 15 новых заявок на строительство коммерческой недвижимости за неделю. Пять проектов из них относятся к категории крупного бизнеса.

В городском округе Истра инвестор построит базу отдыха «Физик», а в Домодедове появится новый гостиничный комплекс. Многотопливную АЗС с магазином и кафе начнут возводить в Наро-Фоминском городском округе.

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Среди проектов малого бизнеса можно выделить производственное здание в городском округе Лобня, а также производственно-складские комплексы в Подольске и Щелкове. Центр обработки данных построят в городском округе Балашиха, а вегетационный корпус — в Пущине.

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До конца года Подмосковье планирует привлечь в экономику триллион рублей инвестиций. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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