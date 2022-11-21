Подмосковье 21 ноября 2022, 10:53 Еще 15 коммерческих объектов построят в Подмосковье

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Центр содействия строительству Подмосковья получил еще 15 коммерческих проектов на сопровождение. Это три объекта крупного и 12 малого бизнеса.

В Дмитрове планируют построить завод по производству сыра, в Истре появится гостиница, а в Воскресенске — автомобильная газонаполнительная компрессорная станция.

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Кроме того, завод бетонных блоков построят в Сергиевом Посаде, склады появятся в Люберцах и Королеве, магазин — в Одинцове, а в Балашихе — спортивный центр.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье сохранило лидерство по производству хлеба. В области делают 25% всей хлебобулочной продукции ЦФО.

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