Подмосковье 13 апреля 2023, 09:58 Еще 15 юным жителям Мытищ торжественно вручили первые паспорта

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Первые паспорта получили 15 юных жителей городского округа Мытищи. Торжественная церемония была приурочена ко Дню космонавтики.

Вместе с документами школьникам вручили памятные подарки и письмо с пожеланиями от главы округа. По словам ребят, у них начался взрослый этап жизни — паспорт подарил новые возможности и долгожданную ответственность.

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Так, Игорь Якунин уже договорился с родителями, что сразу после получения документа откроет собственную дебетовую карту. Парень сможет сам ходить в магазин и оплачивать покупки.

Получить паспорт в торжественной обстановке может любой желающий — достаточно сказать об этом сотруднику МФЦ при подаче заявления.

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