Подмосковье 17 марта 2023, 12:27 Еще 15 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

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Новые конкурсы на строительство и ремонты открыли в Подмосковье в период с 6 по 12 марта. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике региона.

В Богородском округе построят тепловую сеть, которая пройдет от поселка Зеленого до деревни Щемилово, а в Ногинске проведут реконструкцию школы. Для нужд образовательных организаций Подмосковья закупят 35 устройств с функциями печати данных, копирования и сканирования.

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В Красногорске после заключения контракта проведут реконструкцию морга городской больницы № 1. В Звездном Городке благоустроят общественные территории вокруг большого искусственного пруда и очистят дно водоема.

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В округе Луховицы на участке дороги Ловцы — Дединово будет обустроена линия наружного освещения протяженностью 1800 погонных метров. На территории филиала Мытищинской городской клинической больницы построят подстанцию скорой медицинской помощи.

Подробнее о закупках можно узнать в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новый этап благоустройства ждет Фрязино в 2023 году.

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