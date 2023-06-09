Подмосковье 09 июня 2023, 14:20 Еще 15 госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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За неделю в Подмосковье опубликовали 15 госзакупок на строительство и благоустройство. Так, в деревне Летуново появится новый водозаборный узел, а Щелкове приведут в порядок сквер вдоль Пролетарского проспекта.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Богородском округе найдут поставщиков горячего питания для школ. В Королеве поставят новую мебель в школу-интернат для слепых и слабовидящих детей, а в Зарайске построят водозаборный узел в деревне Летуново.

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Кроме того, зону Спасской церкви и территорию парка Киово благоустроят в Лобне, а в Электростали — сквер перед МФЦ проспекте Ленина. Кроме того, в Щелкове преобразится сквер вдоль Пролетарского проспекта, а в Реутове — Облепиховый парк.

Также найдут подрядчиков для поставки автомобилей скорой помощи, ремонта дороги на Каширском шоссе и строительство подъезда к индустриальному парку «Новопетровское» в Истре.

Подробнее о госзакупках жители могут узнать на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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