Подмосковье 20 апреля 2023, 12:43 Еще 15 госзакупок на ремонт и благоустройство опубликовали в Подмосковье за неделю

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Еще 15 закупок на ремонт и благоустройство опубликовали в Подмосковье. Подрядчиков найдут также для поставки оборудования и мебели для соцучреждений и строительства детского сада.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчиков найдут для капремонта поликлиники в Электростали, подъездной дороги к СНТ «Планер» в Дмитрове, дороги общего пользования от деревни Охотино к СНТ «Надежда» в Сергиевом Посаде, а также строительства детского сада в Лобне.

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Кроме того, в Раменском проведут благоустройство территории у станций МЦД Быково и Раменское, во Фрязине преобразят центральную часть города, а в школы Подмосковья поставят 138 многофункциональных устройств и 396 компьютерных мышек.

Подробнее о закупках можно узнать на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев побывал в Серпухове. Он рассказал, что осенью в микрорайоне «Ивановские дворики» откроется новая поликлиника.

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