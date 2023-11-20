Подмосковье 20 ноября 2023, 17:32 Еще 15 детских садов достроят в Подмосковье в 2024 году за счет бюджета Министерство стройкомплекса Подмосковья

Читать 360tv в

Новые детские сады появятся в девяти городских округах Московской области в 2024 году. Они смогут принять более 4,5 тысячи воспитанников. Их строительство ведется за счет бюджета Подмосковья.

В следующем году в Московской области благодаря реализации государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры появится более 4,5 тысячи новых мест в детских садах.

Реклама

Согласно программе, в 2024 году построят 15 новых детских садов в девяти городских округах. В частности, три объекта будут реализованы в Красногорске, по два — в Лобне, Люберцах, Мытищах и Подольске, а также по одному — в Сергиево-Посадском округе, Солнечногорске, Балашихе и Щелкове.

Ранее также сообщалось о планах построить более 40 объектов образования по региональной государственной программе в 2024 году.

Напомним, губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».