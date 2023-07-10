Подмосковье 10 июля 2023, 15:35 Еще 15 автобусов поступило в автопарк Солнечногорска с начала года Минтранс Подмосковья

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В автопарк «Мострансавто» городского округа Солнечногорск с начала года поступило 15 новых автобусов различного класса марки «ЛиАЗ». Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Новые составы вышли на маршруты № 312 Солнечногорск — Ложки — Зеленоград (станция Крюково), № 18 платформа Алабушево — Зеленоград (станция Крюково) и № 377 Хоругвино (Городок) — Зеленоград (станция Крюково). Всего солнечногорский филиал «Мострансавто» обслуживает пять городских и 26 пригородных маршрутов.

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Новые автобусы оборудовали двигателем «Евро-5», системами климат-контроля, видеонаблюдения, валидаторами и USB-розетками для зарядки мобильных устройств. Также в составах предусмотрена система наклона кузова в сторону дверей на остановке, для удобной посадки и высадки из салона. Для удобства маломобильных пассажиров установили механическую аппарель, а внутри автобусов есть место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой связи с водителем.

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