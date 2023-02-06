Подмосковье 06 февраля 2023, 10:50 Еще 14 жилых домов и 7 таунхаусов получили кадастр в Подмосковье за неделю

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Новостройки в семи городских округах поставили на кадастровый учет в последнюю неделю января. Это 14 жилых домов и семь таунхаусов.

В городском округе Истра поставили на учет 12 таунхаусов в ЖК «Футуро Парк», жилой дом на 97 квартир в ЖК «Малая Истра» и жилой дом на 22 квартиры в ЖК «Сказка».

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Кадастровые номера также присвоили восьми таунхаусам в ЖК «Каскад Парк — 2» в деревне Бережки и жилому дому на 80 квартир в ЖК «Симферопольский» (Подольск).

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В Люберцах достроены четыре дома на 147 квартир в ЖК «Малаховский квартал» и жилой дом на 36 квартир в ЖК «Заречье». Кадастровые номера также получили новостройки в ЖК «Лесобережный» и ЖК «Отрада-2» (Красногорск), дома в ЖК «КИТ» (Мытищи), ЖК «Ривер Парк» (Королев) и ЖК «Видный город» (Ленинский округ).

О восстановлении всех дольщиков в правах заявил губернатор Андрей Воробьев. Такое поручение он дал во время оперативного совещания с силовым блоком.

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