Подмосковье 13 февраля 2023, 16:50 Еще 14 выпускников медицинского класса гимназии в Коломне получили работу в больнице по целевому набору

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Еще 14 выпускников медкласса гимназии № 9 в Коломне получили свидетельство от Рязанского государственного медицинского университета об окончании школы и фактически поступили в высшие медицинские учреждения. После этого студенты автоматически получат работу в ГБУЗ МО «Коломенская областная больница».

В 2020 году гимназия № 9, Коломенская областная больница и РГМУ заключили тройственное соглашение о создании профильного медицинского класса с усиленным обучением химии и биологии. Отмечается, что это уникальный в истории образования и здравоохранения случай. Дважды в год гимназисты участвуют в недельных выездных учебных сессиях в Рязанского университета, а также принимают участие в деятельности волонтерского отряда «Волонтеры-медики».

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«Когда школьник выбирает профессию, он не всегда понимает, что эта профессия из себя представляет, а ребята, которые учатся в медицинском классе, знакомятся с самой структурой именно нашей больницы, со всеми ее отделениями», — сообщила заместитель главного врача по медицинской части Коломенской больницы Ольга Миронова.

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Директор гимназии № 9 Михаил Руденков подчеркнул, что РГМУ выделил учебному учреждению в Коломне двух преподавателей, которые по субботам приезжают и преподают учащимся латынь и основы биохимии. За время существования проекта 26 выпускников медкласса уже поступили в ведущие медицинские институты страны, а 14 заключили договор, согласно которому после обучения придут работать в Коломенскую областную больницу.

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