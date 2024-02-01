01 февраля 2024, 13:38
Еще 14 водоемов очистят в Подмосковье по программе «100 прудов и озер» в этом году
Итоги голосования по программе «100 прудов и озер» подвели в Минэкологии Подмосковья. В этом году в план очистки попали 14 водоемов в девяти городских округах — их избавят от топляка, мусора и водной растительности.
«Вчера мы подвели итоги голосования на портале „Добродел“, в котором приняло участие почти 39 тысяч человек. В итоге мы отобрали 14 водных объектов, набравших наибольшее количество голосов. В рамках установленного финансирования включили их в программу на 2024 год», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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В программу расчистки прудов и озер на 2024 год вошли эти водоемы:
— озеро Святое в городском округе Егорьевск;
— пруд в Дедовске;
— Холодный пруд в Клину;
— пруд без названия в Наро-Фоминске;
— Клинниковский пруд в Пушкинском округе;
— пруд на реке Истья вблизи поселка Новая Ольховка в Наро-Фоминске;
— русловое озеро Глубокое в районе села Ивановское в Ступине;
— пруд в районе деревни Митрополье в округе Пушкинский;
— пруд на реке Каширка в поселке Михнево в Ступине;
— пруд на притоке реки Ликова в селе Юдино в Одинцове;
— пруд на реке Муравка в деревне Бунятино в округе Дмитровский;
— пруд в селе Новопетровское в Истре;
— пруд на реке Степановка в селе Рогачево в округе Дмитровский;
— озеро Большое в округе Луховицы.
Программа губернатора Андрея Воробьева «100 прудов и озер» стартовала в Подмосковье в 2021 году. За это время в регионе привели в порядок 700 гектаров водной глади.
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